ABD Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin arasındaki işbirliği görüşüldü

ABD Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını görüştü. Görüşmede, BAE ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yıl 40. yılının kutlanacağına dikkat çekildi. BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Çin ile olan köklü ve stratejik ilişkilerinden övgüyle bahsetti.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile "iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını" görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Dışişleri Bakan Al Nahyan, 10 gün önce göreve gelen Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, BAE ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin gelecek yıl 40. yılının kutlanacağına dikkati çekildi.

BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Çin ile olan "köklü ve stratejik ilişkilerinden" övgüyle bahsetti.

Çin Gang'ın 25 Temmuz'da görevden alınmasının ardından, yeni Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi olmuştu.