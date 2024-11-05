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ABD Başkanlık Seçimi Devam Ediyor: Trump'ın Zafer Mesajı

ABD Başkanlık Seçimi Devam Ediyor: Trump'ın Zafer Mesajı
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ABD'de 60'ıncı başkanlık seçimi için oy verme işlemi sürerken Cumhuriyetçi aday Donald Trump, seçim günü için coşkuyla mesaj gönderdi. Trump, seçmenlerin uzun kuyruklar oluşturacağını belirtti.

ABD'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim mesajında, "Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız" dedi.

ABD'de halk, bugün 60'ıncı başkanlık seçimi için sandık başında. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'te başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında karar verecek. Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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