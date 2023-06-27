ABD Başkanlık Adayı Suarez, Uygur Azınlığından Habersiz Çıktı

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in 2024 başkanlık seçimlerine aday olmasıyla gündeme gelen haberde, Suarez'in Çin'deki Uygur azınlığından habersiz olduğu ortaya çıktı. Bir radyo programında Uygurlar hakkında sorulan soruya 'Uygur ne?' yanıtını veren Suarez'in bu tutumu, ABD dış politikası ve Çin ile ilişkiler bağlamında eleştirildi.

NEW ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur azınlıktan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

Katıldığı bir radyo programında soruları yanıtlayan Cumhuriyetçi Suarez'in, Uygurları tanımaması dikkati çekti.

Suarez, "Kampanyanız sırasında Uygurlardan bahsedecek misiniz?" sorusuna "Ne?" yanıtını verdi.

Sunucunun "Uygurlar?" diye tekrarlaması üzerine Suarez, "Uygur ne?" dedi. Sunucunun Suarez'e tepkisi, "Tamam, buna geri döneceğiz. Bu konuda akıllı olmalısınız." şeklinde oldu.

ABD dış politikasının önemli unsurlarından Çin ile ilişkiler ve rekabeti bağlamında muhtemel bir başkan adayının Uygurları tanımaması, Amerikan basınında geniş yer buldu.

"Telaffuzu anlamadım"

Suarez, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sunucunun telaffuzunu anlayamadığını söyledi.

"Çin'de Uygurların çektiklerini tabii ki çok iyi biliyorum. İnançları nedeniyle köleleştiriliyorlar." diyen Suarez, Çin'in insan hakları konusunda "içler acısı bir sicili" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Suarez, sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunarak, "Benim hatam." açıklamasında bulundu.

Suarez'in "Uygur ne?" sorusu akıllara, 2016 yılında başkanlık seçimleri için yarışan Özgürlükçü Parti adayı Gary Johnson'ın iç savaşın yoğun olduğu bir dönemde Suriye'nin Halep kentindeki durumla ilgili soruya "Halep nedir?" yanıtını vermesini getirdi.

Suarez, iki hafta önce, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olduğunu duyurmuştu.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkan 45 yaşındaki Suarez, 2017'den beri Miami Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Çin, son yıllarda başta ABD olmak üzere Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlık mensuplarını hedef alan sistematik hak ihlallerine ilişkin iddialar nedeniyle uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi oluyor.