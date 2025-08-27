ABD Başkanı Trump, Gazze İçin Beyaz Saray'da Toplantı Düzenliyor

Güncelleme:
ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze ile ilgili önemli kararların alınacağı bir toplantının Beyaz Saray'da yapılacağını duyurdu. Toplantıda Gazze'ye insani yardım planı ve çatışma sonrası süreç ele alınacak.

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Gazze konusunda Beyaz Saray'da geniş katılımlı bir toplantı yapılacağını duyurdu. Witkoff, toplantının Gazze'ye insani yardım planı ve çatışma sonrası geçiş süreci için önemli kararlar içereceğini belirtti. Witkoff ayrıca Gazze, İran ve Ukrayna dahil tüm krizlerle ilgili bu hafta toplantılar yapılacağını vurgulayarak, "Bu çatışmaları yıl sonundan önce çözmeyi umut ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
