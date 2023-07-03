ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, Biden'ın, yeniden seçilmesinden dolayı Miçotakis'i tebrik ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Liderler, NATO müttefikleri olarak güçlü savunma ortaklığımız, ekonomik bağlarımızı derinleştirme çabalarımız ve insanlar arası kalıcı bağlar da dahil olmak üzere ülkelerimiz arasındaki yakın ilişkilerin altını çizdiler. Hükümetlerimiz arasında Ege'de istikrarın korunması da dahil olmak üzere tüm ortak öncelikler konusunda yakın işbirliğini sürdürme sözü verdiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya