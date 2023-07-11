ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı için Başkanlık Özel Koordinatörü İsrail'de

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı için Başkanlık Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle Lübnan sınırındaki gerginliği ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimindeki Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı için Başkanlık Özel Koordinatörü Amos Hochstein, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli yetkililerle Lübnan sınırındaki gerginliği ele aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Hochstein, İsrail'e düzenlediği ziyaret kapsamında Başbakan Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililerle görüştü.

Lübnan sınırındaki gerginlik ile Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesinin değerlendirildiği görüşme hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Lübnan sınırındaki gerilim

Lübnan'daki Hizbullah mensupları, geçen ay İsrail'in 1967'den beri işgalinde bulunan Şebaa Çiftlikleri ve Kefr Şuba tepelerine yakın bir bölgede iki çadır kurmuştu.

Hizbullah, bölgedeki aktivistlerin, çadırları İsrail işgalindeki Şebaa Çiftlikleri'nin Lübnan'a ait olduğuna vurgu yapmak için kurduğunu savunuyor. İsrail ise, çadırları "askeri nokta" olarak tanımlıyor.

İsrail, Şebaa Çiftlikleri'nin, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin parçası olduğunu iddia ediyor; Lübnan ise Şebaa Çiftlikleri'nin kendisine ait olduğunu vurguluyor.