ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump, televizyondaki ilk tartışmalarını gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden ve eski başkan Donald Trump, Kasım ayında yapılacak seçimler için televizyondaki ilk tartışmalarını Perşembe akşamı gerçekleştiriyor.

Yerel saatle 21.00'da (TSİ 04.00) başlayan, Atlanta'daki CNN Başkanlık Tartışması'nda iki aday, yaklaşık dört yıl sonra ilk kez, seçmenleri kendilerine oy vermeye ikna etmek üzere bir araya geliyor.

Daha önce ABD'de mevcut bir başkan eski bir başkanla tartışma yapmamıştı.

Atlanta'nın bulunduğu Georgia 2020 seçimlerinde Biden'ın 13 binden az oyla kazandığı, oyların başa baş ilerlediği bir eyalet.

90 dakikalık tartışmada, yazı tura sonucu konuşmayı Trump bitirecek ve Biden kürsüde sağda duracak. Stüdyoda hiçbir seyirci olmayacak. Sadece söz alan kişinin mikrofonu açık olacak.

Başkanların yanında önceden hazırlanmış notlar olması yasak ancak kalem ve kağıtları var.

Bu tartışma, seçimler Kasım ayında yapılacağı için erken görülüyor. ABD tarihinde bu kadar erken yapılan bir başkanlık tartışması olmamıştı. Henüz her iki aday da kendi partisinin resmi adayı değil.

Cumhuriyetçiler, resmi adayı 15 Temmuz'da başlayan parti kongresinde duyuracak.

Joe Biden'ın adaylığı ise Ağustos ayında parti kongresinde resmiyete dökülecek.

Ancak bu taratışmanın seçim kampanyalarının nasıl geçeceği ve adaylar hakkında daha net bilgi vermesi bekleniyor.

Biden ve Trump'ın, ekonomi ve göçmen sorununun yanı sıra, Ukrayna ve Gazze gibi dış politika konularını da tartışması bekleniyor. Biden'ın konuşmayı hedeflediği konular arasında kürtaj, sağlık ve çevre konuları da var.

81 yaşındaki Biden, Amerika demokrasisini ve ülkenin dünyadaki konumunu koruyacağını ve iklim kriterlerini karşılayacağını söylüyor.

Joe Biden, kendisi görevdeyken çocuğu hüküm giyen ilk ABD başkanı oldu. Oğlu Hunter Biden, 2018'de silah satın alırken uyuşturucu kullanmış olmasıyla ilgili yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

78 yaşındaki Trump'ın ise yasa dışı göçü durdurmak, genel vergi indirimi, tüm ABD ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi gibi vaatleri var.

Trump, . Böylece bir suçtan hüküm giymiş ilk eski veya görevdeki başkan oldu.

Diğer ülkeler ne düşünüyor?

ABD seçimleri dünya çapında yakından izleniyor. Çünkü seçim sonuşları dış politikayı büyük ölçüde değiştirecek gibi görünüyor.

Ukrayna'nın işgalinden bu yana ABD ile ilişkileri sertleşen Rusya, Beyaz Saray yarışını kim kazanırsa kazansın, seçim sonrası siyasi istikrarsızlık ve kutuplaşma işaretlerini yakından takip edecek ve bundan faydalanmanın yollarını arayacak.

Ancak Ukrayna için durum daha riskli. Joe Biden Kiev'e yardım gönderilmesinin güçlü bir destekçisi olurken, Donald Trump yardımın kesilmesi ve savaşın tamamen sona erdirilmesinden söz etti.

İsrail-Gazze savaşı devam ederken, çoğu kişi Biden'ın savaş sırasındaki politikalarını onaylamadığından İsrailli Yahudiler Trump'ı Biden'a tercih ediyor gibi görünüyor. Filistinliler yaşadıkları acının görmezden geldiğini düşünüyor ancak tüm ABD yardımını kesme sözü veren Trump'ın kazanması, onları daha da kötü duruma getirebilir.

Çin söz konusu olduğunda her iki aday da Pekin'e karşı sert davranma sözü verdi. Ancak kimin kazanacağına göre farklı hesaplamalar görülebilir.

Öngörülemez bir Trump, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini zayıflatabilir ve bölebilir. Aynı zamanda başka bir ticari savaş da yaratabilir. Pekin de Joe Biden'a pek sıcak bakmıyor; bölgede kurduğu ittifakların yeni bir Soğuk Savaş yaratma potansiyeli olmasından korkuyor.