ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 79. yıl dönümünde askerleri andı

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 79. yıl dönümünde çıkarmaya katılan askerleri andı.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "79 yıl önce Normandiya kıyılarına çıkan birlikler tarihimizin en büyük kuşağını temsil ediyor. En çok ihtiyaç duyduğu anda özgür dünyanın çağrısına cevap verdiler. Ülkemize ve demokrasiye olan nihai inancı korudular ve biz de onlara olan kutsal sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"79 yıl önce bugün, Müttefik Kuvvetler Normandiya sahillerine çıkarma yaptı. Bugün Avrupa'yı Nazi rejiminden kurtarmaya başlayanların fedakarlıklarını asla unutmayacağız. Onların mirası ve çabaları, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve yaşam tarzımızın yolunu açtı."

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.