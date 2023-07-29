Üye Girişi
Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Aşure Gününü Kutladı

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti. Paylaşımda Biden, 'Jill ve ben, Aşure'yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

Paylaşımda Biden, "Jill ve ben, Aşure'yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title