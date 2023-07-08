ABD Başkanı Joe Biden, Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılım çağrısı yaptı
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ABD Başkanı Joe Biden, tüm ulusların Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılmasını teşvik ettiğini belirtti. Biden, ABD'nin envanterinde bulunan son kimyasal silahların da imha edildiğini açıkladı ve diğer ülkeleri de sözleşmeye katılmaya çağırdı. Ayrıca, Rusya ve Suriye'nin sözleşmeye uymaları ve beyan edilmeyen programlarını açıklamaları gerektiğini vurguladı. Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımının sonlandırılması için diğer ülkelerle işbirliği yapacaklarını söyledi.
ABD Başkanı Joe Biden, tüm ulusların Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılmasına yönelik çağrı yaptı.
Biden açıklamasında, ABD'nin envanterinde bulunan son kimyasal silahların da imha edildiğini belirterek, "Geri kalan ülkeleri, kimyasal silahlar üzerindeki küresel yasağın tam potansiyeline ulaşabilmesi için Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne katılmaya teşvik etmeye devam ediyorum." dedi.
ABD'nin, beyan edilen kimyasal silahlarının tamamen imha edildiğini duyuran ilk örnek olduğunu kaydeden Biden, "Rusya ve Suriye, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne uymaya geri dönmeli ve beyan edilmeyen programlarını açıklamalılar." ifadesini kullandı.
Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımını dünyada sonlandırmak için diğer "ortak ülkeler"le çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin beyan ettiği Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini duyurmuştu.
ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.