ABD Başkanı Joe Biden, Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılım çağrısı yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, tüm ulusların Kimyasal Silahlar Anlaşması'na katılmasını teşvik ettiğini belirtti. Biden, ABD'nin envanterinde bulunan son kimyasal silahların da imha edildiğini açıkladı ve diğer ülkeleri de sözleşmeye katılmaya çağırdı. Ayrıca, Rusya ve Suriye'nin sözleşmeye uymaları ve beyan edilmeyen programlarını açıklamaları gerektiğini vurguladı. Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımının sonlandırılması için diğer ülkelerle işbirliği yapacaklarını söyledi.