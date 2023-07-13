ABD Başkanı Joe Biden, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 27 Temmuz'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi. İki liderin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı desteklenmeye devam edilmesi, Kuzey Afrika'daki gelişmeler ve Çin Halk Cumhuriyeti konusunda ortak stratejik çıkarlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacakları belirtildi. Ayrıca Biden ve Meloni'nin, İtalya'nın yaklaşmakta olan G7 dönem başkanlığını da görüşecekleri kaydedildi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın, 27 Temmuz'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Beyaz Saray'da görüşeceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, ABD ile İtalya arasındaki güçlü ilişkiyi yeniden teyit etmek için 27 Temmuz'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi Beyaz Saray'da ağırlayacak." ifadesini kullandı.

İki liderin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı desteklenmeye devam edilmesi, Kuzey Afrika'daki gelişmeler ve Çin Halk Cumhuriyeti konusunda, "transatlantik hususunda daha yakın koordinasyon da dahil" ortak stratejik çıkarlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacakları belirtildi.

Biden ve Meloni'nin, İtalya'nın yaklaşmakta olan G7 dönem başkanlığını da (2024) görüşecekleri kaydedildi.