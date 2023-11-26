ABD Başkanı Joe Biden, İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti. Biden, Abigail Mor Edan'ın İsrail'de olduğunu ve diğer Amerikalıların da serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında 4 yaşındaki İsrailli bir ABD vatandaşının serbest bırakıldığını belirtti.

Biden, Şükran Günü tatilini geçirdiği Massachusetts'in Nantucket Adası'nda gazetecilere, 4 yaşındaki Amerikalı Abigail Mor Edan'ın özgürlüğüne kavuştuğu bilgisini verdi.

Edan'ın şu an İsrail'de olduğunu söyleyen Biden, "Abigail, yoğun ABD diplomasisi aracılığıyla bugün Gazze'den serbest bırakılan rehineler arasındaydı. Artık güvenli bir şekilde İsrail'de. Baskı yapmaya devam ediyoruz ve başka Amerikalıların da serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı olan Abigail Mor Edan'ın esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'de serbest bırakılan ilk ABD'li olduğuna dikkati çekildi.

Hamas, varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esiri, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etmişti.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.