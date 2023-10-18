ABD Başkanı Joe Biden İsrail'den Ayrıldı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail'den ayrılarak ABD'ye doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından İsrail'den ayrılarak ABD'ye doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki temaslarını tamamladı. Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısının ardından başkentteki Ben Gurion Havaalanına geçti. Biden'ın konvoyunun güzergahında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Biden yol üzerinde bekleyen İsrail vatandaşlarını ise aracın camında selamladı. Biden, Başbakanlık uçağı Air Force One'a binerek ABD'ye doğru hareket etti. - TEL AVİV