ABD Başkanı Joe Biden İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-13 Temmuz tarihleri arasında İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği açıklandı. Biden, Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile görüşecek, ardından Litvanya'nın Vilnius kentine geçerek NATO Zirvesi'ne katılacak. Son olarak ise Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'ne katılacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden'ın 9-13 Temmuz'da İngiltere, Litvanya ve Finlandiya'ya seyahat etmesi planlanıyor." bilgisini paylaştı.

Biden'ın öncelikle "iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirmek için" Londra'da Kral III. Charles ve Başbakan Rishi Sunak ile görüşeceği kaydedilen açıklamada, daha sonra 74. NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Litvanya'nın Vilnius kentine geçeceği belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı'nın 13 Temmuz'da da ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'ne katılmak için Finlandiya'nın Helsinki kentini ziyaret edeceği bildirildi.