ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü ve başkent Kahire'deki tarihi El-Ezher Camisini ziyaret etti. Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar es-Sisi tarafından Uluslararası Kahire Havalimanında karşılandı. Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi, daha sonra ABD Başkanı'nın eşi Biden'ı başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda ağırladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü ve başkent Kahire'deki tarihi El-Ezher Camisini ziyaret etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı'nın eşi Jill Biden, iki gün sürmesi beklenen ziyareti kapsamında başkent Kahire'ye ulaştı. Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar es-Sisi tarafından Uluslararası Kahire Havalimanında karşılandı. Cumhurbaşkanı Sisi ve eşi, daha sonra ABD Başkanı'nın eşi Biden'ı başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda ağırladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Joe Biden'a selamlarını ileterek, "Mısır'ın ABD ile onlarca yıllık yakın stratejik ortaklığından gurur duyduğunu" ifade etti.

Öte yandan Mısır resmi ajansı MENA'ya göre Jill Biden, El-Ezher Camisini de ziyaret etti ve avlusunda hatıra fotoğrafları çektirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin eşi İntisar es-Sisi de Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımda, "ziyaretin Mısır-Amerikan dostluğunu güçlendirme yolunda yeni bir adım olacağını" umduğunu kaydetti.

Jill Biden ise Twitter hesabından, Mısır Cumhurbaşkanı'nın eşine, "dünyanın anası Mısır'daki sıcak karşılama" için teşekkürlerini iletti.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliği dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin bölgedeki ortaklıkları güçlendirme taahhüdünü yeniden teyit etmek" hedefiyle düzenlenen, Jill Biden'ın bir haftalık gezisinin ikinci durağının Mısır olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Biden'ın Mısır ziyareti sırasında bir grup kadın ve gençle bir araya geleceği ve eğitim girişimlerini desteklemeyi ve ekonomik fırsatları artırmayı amaçlayan ABD yatırımlarına ışık tutacağı kaydedilmişti.

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğününe katıldığı ziyaretin ardından Mısır'a gelen Jill Biden'ın Fas ve Portekiz'i de ziyaret etmesi bekleniyor.