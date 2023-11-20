ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanı İsrail'e ziyarette bulundu

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan ile savaşı önleme görüşmeleri için İsrail'i ziyaret etti. Hochstein, İsrail yetkilileriyle bir dizi görüşme yapacak.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Enerji ve Altyapı'dan Sorumlu Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in "Lübnan ile savaşı önleme görüşmeleri" için İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

"Wall News" gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın kıdemli danışmanı Hochstein, İsrail'e geldi.

Hochstein'in, İsrail ziyareti kapsamında Savunma Bakanı Yoav Gallant, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi başta olmak üzere yetkililerle bir dizi görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberde, Hochstein'in Lübnan ile savaşın önlenmesini görüşmek üzere İsrail'e geldiği ifade edildi.

Hochstein'in ziyaretinin, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında gerginliğin arttığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda, şu ana kadar 76 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.