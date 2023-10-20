ABD Başkanı Joe Biden, Hamas tarafından esir tutulan 2 ABD vatandaşını serbest bıraktıklarını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Hamas tarafından serbest bırakılan 2 ABD vatandaşına ilişkin açıklamasında, "Hamas tarafından esir tutulan 2 ABD'linin serbest bırakılmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ordusunun hava saldırılarına yoğun şekilde devam ettiği Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından esir tutulan 2 ABD'linin serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yaptı. Biden, "Bugün, Hamas tarafından esir alınan 2 ABD'linin serbest bırakılmasını sağladık" dedi. Biden, serbest bırakılan vatandaşların ABD hükümetinin tam desteğine sahip olacağını vurguladı. Biden, "Hamas tarafından esir tutulan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için gece gündüz çalışıyoruz. Başkan olarak, esir tutulan ABD'lilerin güvenliğinden daha yüksek bir önceliğim yok" şeklinde konuşarak, Katar hükümetine ve İsrail hükümetine esirlerin serbest bırakılması için yapılan çalışmalara ortak olduklarından dolayı teşekkür etti. - WASHINGTON