ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ı İsrail'in çatışmayı sona erdirmeye yönelik önerisini kabul etmeye çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, 'bu savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini' söyleyerek Hamas'ı İsrail'in Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik yeni önerisini kabul etmeye çağırdı. Hamas, Biden'ın çağrısına 'olumlu' baktıklarını ifade etti. Biden'ın çağrısı sonrasında birçok lider ve Uluslararası örgüt yetkilisi çağrıya destek verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu, taslağın 6 haftalık ilk aşamasında Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı. Hamas'a Katar üzerinden iletilen öneriye ilişkin Biden, "Bu 6 haftalık ilk aşamada İsrail ile Hamas, ikinci aşamaya yani çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakereleri yürütecek. İkinci aşamada, sağ kalan rehineler serbest bırakılacak, İsrail Gazze'den çekilecek, (ilk aşamadaki) geçici ateşkes kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşecek" dedi.

ABD'NİN ÇAĞRISINA DESTEK MESAJLARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Biden'ın konuşması sonrasında, "Masadaki ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki savaşı sona erdirme, rehineleri evlerine döndürme ve Filistin halkının acılarını hafifletme şansımız var. Hamas'ın anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini vurgulamak için bugün bölgedeki birçok mevkidaşımla konuştum" dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Biden'ın çağrısına destek vererek, " Gazze'de çok fazla acı ve yıkıma tanık olduk. Artık durma zamanı geldi. Biden'ın girişimi tüm tarafları ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması, engelsiz insani erişimin garanti altına alınması ve nihayetinde Orta Doğu'da kalıcı bir barış için bu fırsatı değerlendirmeye teşvik etmektedir" dedi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Başkan Joe Biden'a katılıyorum. Son önerinin Gazze'deki savaşın ve sivillerin acılarının sona ermesine doğru ilerlemek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bu üç aşamalı yaklaşım dengeli ve gerçekçidir. Artık tüm tarafların desteğine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Masada yeni bir rehine anlaşması varken, Hamas'ın bu anlaşmayı kabul etmesi gerekiyor; böylece çatışmaların durdurulduğunu, rehinelerin serbest bırakılıp ailelerine geri döndüğünü ve Gazze'ye insani yardım akışının gerçekleştiğini görebiliriz. Uzun zamandır tartıştığımız gibi, eğer hepimiz doğru adımları atmaya hazır olursak, çatışmaların durdurulması kalıcı bir barışa dönüştürülebilir. Gelin bu anı değerlendirelim ve bu çatışmaya son verelim" açıklamasını yaptı.

HAMAS: BİDEN'IN ÇAĞRISINA OLUMLU BAKIYORUZ

Hamas tarafından yapılan açıklamada, Biden'ın çağrısına 'olumlu' baktıkları ifade edilerek, "İslami Direniş Hareketi (Hamas), ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı konuşmada yer alan kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Gazze'nin yeniden imarı ve esir takası çağrılarına olumlu bakmaktadır. ABD'nin bu tutumunu ve Gazze'deki savaşa son verilmesi gerektiğine dair bölgesel ve uluslararası alanda oluşan inancı, halkımızın efsanevi kararlılığının ve yiğit direnişinin bir sonucu olarak görüyoruz. Hamas, kalıcı ateşkes ve (İsrail güçlerinin) Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, (Gazze'nin) yeniden inşası, yerlerinden edilenlerin yerlerine dönmesi ve işgalin böyle bir anlaşmaya bağlılığını açıkça ilan etmesi halinde gerçek bir esir takası anlaşmasının yerine getirilmesine dayanan herhangi bir teklifle olumlu ve yapıcı bir şekilde ilgilenmeye hazır olduğunu teyit eder" denildi.

İsrail Başbakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İsrail Hükümeti, rehinelerin bir an önce geri getirilmesi konusunda hemfikirdir ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaktadır. Başbakan, müzakere ekibine bu amaçla, İsrail'in, Hamas'ın askeri ve idari yeteneklerinin yok edilmesi de dahil olmak üzere tüm hedeflerine ulaşılıncaya kadar savaşı sürdürmesine olanak sağlayacak bir öneri sunma yetkisi verdi. Öneriye göre İsrail, kalıcı bir ateşkes sağlanmadan önce bu koşulların yerine getirilmesinde ısrar etmeye devam edecek. Bu koşullar yerine getirilmeden İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul edeceği düşüncesi doğru değil. İsrail'in savaşı sona erdirme koşulları değişmedi: Hamas'ın askeri ve idari kapasitesinin yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.