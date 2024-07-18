ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19'a yakalandı. Biden'ın semptomlarının hafif olduğu ve görevlerinin uzaktan yürüteceği ifade edildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Las Vegas'taki ilk etkinliğinin ardından Başkan Biden'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Kendisi aşılanmış, güçlendirilmiştir ve hafif semptomlar yaşamaktadır. Delaware'e dönecek ve burada kendisini karantinaya alacak. Bu süre zarfında tüm görevlerini eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir. Beyaz Saray, karantinadayken görevinin tüm gereklerini yerine getirmeye devam eden Başkan'ın durumuyla ilgili düzenli güncellemeler sağlayacaktır" dedi.