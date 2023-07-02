ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in yeni büyükelçisini kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng'in güven mektubunu kabul etti ve Xie'yi yeni görevi nedeniyle kutladı. İkili ilişkilerin istikrara kavuşması ve doğru yolu bulunması temennisinde bulunuldu.

WASHİNGTON, 2 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te, Çin'in yeni Washington Büyükelçisi Xie Feng'in sunduğu güven mektubunu kabul etti.

Xie'yi yeni görevi nedeniyle kutlayan Biden, ABD-Çin ilişkileri üzerine büyükelçiyle bir süre sohbet etti.

Xie, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 12. olağanüstü ve tam yetkili büyükelçisi olarak atanmasının, kendisi için yalnızca onur kaynağı olmadığını aynı zamanda büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Biden'ın Kasım 2022'de Endonezya'nın Bali adasında başarılı bir toplantı gerçekleştirerek önemli ortak bir anlayışa ulaştığını hatırlatan Xie, Çin'in Xi tarafından öne sürülen karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğinden oluşan üç ilkeye bağlı olduğunu ifade etti.

Büyükelçi, ikili ilişkilerin istikrara kavuşup rayına oturması için ABD'nin, Çin ile aynı yönde işbirliği yapması, iki ülke lideri arasında Bali'de varılan ortak anlayışı tam anlamıyla hayata geçirmesi ve yeni dönemde iki ülkenin iyi geçinmesi için doğru yolu bulması temennisinde bulundu.

Xie, büyükelçilik görevini üstlenmek üzere 23 Mayıs'ta ABD'ye gitmişti.