ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Krallık, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edecek

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-13 Temmuz arasında Birleşik Krallık, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceğini açıkladı. Biden ayrıca, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile de görüşecek.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-13 Temmuz arasında Birleşik Krallık, Litvanya ve Finlandiya'yı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamaya göre Biden ilk olarak İngiltere'nin başkenti Londra'yı ziyaret edecek ve burada iki ülke arasındaki yakın ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik Kral Charles III ve Başbakan Rishi Sunak ile temaslarda bulunacak. Biden, 11-12 Temmuz'da Vilnius NATO Zirvesi için Litvanya'ya seyahat edecek ve ardından 13 Temmuz'da ABD-Nordik Liderler Zirvesi için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'ye gidecek.

BIDEN, 5 TEMMUZ'DA İSVEÇ BAŞBAKANI KRISTERSSON'LA GÖRÜŞECEK

Pierre'nin daha önceki açıklamasında ise ABD Başkanı Biden'ın, 5 Temmuz'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la Beyaz Saray'da görüşeceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden ve Başbakan Kristersson artan güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in mümkün olan en kısa sürede NATO'ya katılması gerektiği yönündeki görüşlerini teyit edecekler. Liderler, Rusya'nın acımasız savaşı karşısında Ukrayna'yı destekleme ve Çin Halk Cumhuriyeti konusunda daha yakın transatlantik koordinasyon konusundaki ortak kararlılığımızı ele alacaklar. Ayrıca iklim değişikliğinin yanı sıra yeni ve gelişmekte olan teknolojilerin ele alınması konusundaki yakın koordinasyonumuz hakkında da konuşacaklar" denildi.

İSVEÇ'İN BRÜKSEL'DEKİ NATO ÜYELİĞİ TOPLANTISI 6 TEMMUZ'DA

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 28 Haziran'da NATO karargahında Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında 6 Temmuz'da Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üst düzey yetkilileri İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili Brüksel'de toplantıya çağırdığını belirtmişti.