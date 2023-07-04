ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile NATO Zirvesi öncesi görüştü
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ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, zirvede ele alınacak konuları gözden geçirdi.
NEW ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ile Scholz, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, NATO ittifakını daha da güçlendirmek dahil zirvede ele alınacak bir dizi konuyu masaya yatırdı.
Görüşmede Scholz, Biden ve Amerikan halkının 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya