ABD Başkanı Biden ve İsveç Başbakanı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınamaya Çağrıldı

ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı, İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamaya çağırdı.

NEW ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD Başkanı Joe Biden ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ı, İsveç'te bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınamaya çağırdı.

CAIR'den yapılan açıklamada, Biden ve bugün Beyaz Saray'da ağırlayacağı İsveç Başbakanı Kristersson'a, Müslüman karşıtı bağnazlığı ve İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınama çağrısında bulunuldu.

CAIR Başkanı Nihad Awad, "İsveç Başbakanı'nı bugün Beyaz Saray'a yaptığı ziyarette bu tür Müslüman karşıtı aşırıcılığı açıkça reddetmeye ve Başkan Biden'ı da aynısını yapmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Awad, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve Müslüman karşıtı tehditlerle karşı karşıya kalan İsveç Müslüman toplumunun yanı sıra Avrupa'daki Müslüman toplumu ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Vilnius'ta gelecek hafta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi ABD Başkanı Biden, bugün yerel saatle 14.00'te İsveç Başbakanı Kristersson ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.