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ABD Başkanı Biden, Uruguay Devlet Başkanı Pou ile görüştü

ABD Başkanı Biden, Uruguay Devlet Başkanı Pou ile görüştü

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile Beyaz Saray'da görüştü. Liderlerin ikili ekonomik ilişkileri genişletmenin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalar ve güvenlik işbirliklerini güçlendirmenin yollarını ele aldıkları aktarıldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Uruguay Devlet Başkanı Luis Lacalle Pou ile Beyaz Saray'da görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, bugün, Uruguay Devlet Başkanı Pou'yu Beyaz Saray'da ağırladı.

Açıklamada, Uruguay'ın demokratik yönetimini bölgesel ve küresel bir model olarak öven Biden'ın, Pou'yu Ukrayna'ya verdiği destek, Venezuela'da temel özgürlüklerden yana tutumu, bölgesel entegrasyon ve kapsayıcı ekonomik refah adına attığı adımlardan dolayı takdir ettiği kaydedildi.

Liderlerin ikili ekonomik ilişkileri genişletmenin yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabalar ve güvenlik işbirliklerini güçlendirmenin yollarını ele aldıkları aktarıldı.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Joe Biden Uruguay Dünya Haberler

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