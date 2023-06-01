ABD Başkanı Biden, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğünü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün evlenen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ve eşi Racva Al Seyf'i kutladı. Biden ve eşi Jill Biden, ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video mesajla Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğünü dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, bugün evlenen Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin ve eşi Racva Al Seyf'i kutladı.

Biden ve eşi Jill Biden, ABD'nin Amman Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından paylaşılan video mesajla Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin'in düğünü dolayısıyla tebrik mesajlarını iletti.

Arapça ve İngilizce altyazılı yayımlanan videoda, Jill Biden, Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'i tebrik etti ve mutluluklar diledi.

Biden, "Halklarımız arasındaki dostluğu derinleştirmeye devam ederken, önümüzdeki yıllarda sizinle ve gururlu ebeveynleriniz Kral Abdullah, Kraliçe Ranya ve tüm Ürdünlülerle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Bugün hepinizin yanında olabilmeyi gerçekten çok isterdim." dedi.

Veliaht Prens Hüseyin ile Suudi Arabistanlı gelin Racva Al Seyf'in nikahı, bugün Amman'daki Zahran Sarayı'nda gerçekleştirildi.