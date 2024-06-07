ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya Amerikan askeri yardımlarının gecikmesinden dolayı özür diledi

ABD Başkanı Joe Biden, Cuma günü ilk kez Ukrayna'dan, Rusya'nın savaş alanında ilerlemesine yol açan Amerikan askeri yardımlarının Kongre tarafından aylarca engellenmesi nedeniyle özür diledi.

Bu özür, Biden'ın Paris'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile yaptığı görüşme sırasında geldi. Zelenskyy, ABD'den İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi iki partili destek talebinde bulundu. Bir gün önce ikili, Normandiya'daki D-Day çıkarmalarının 80. yıldönümü törenlerine katılmıştı.

Biden, "Fonların ne olacağı konusunda haftalarca süren belirsizlik için özür dilerim," dedi ve Amerikan halkının Ukrayna'nın yanında durduğunu vurguladı. "Hâlâ buradayız. Tamamen. Tüm kalbimizle," dedi.

Bu özür ve Zelenskyy'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki müttefik koalisyonuna benzer destek çağrısı, Kongre'deki Cumhuriyetçilerin direnci ve Amerikan siyasetindeki izolasyonist eğilimlerin ABD taahhüdünü kırılganlaştırdığını gösterdi. Ayrıca, eski başkan ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında olumlu konuşmaları ve Ukrayna'nın çatışmayı sona erdirmek için topraklarından vazgeçmesini talep edeceği endişesi de gündemdeydi.

Zelenskyy, tüm Amerikalılara ülkesinin Rusya'nın işgaline karşı savunmasını desteklemeleri çağrısında bulundu ve silah paketinin sonunda onaylanması için yasa koyuculara teşekkür etti. Bu paket, Ukrayna'nın son haftalarda Rusya'nın ilerlemelerini durdurmasını sağladı.

Zelenskyy, "Amerikan halkının, İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi Ukrayna'nın yanında kalması çok önemli," dedi. "Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hayatlarını kurtarmaya, Avrupa'yı kurtarmaya nasıl yardımcı olduğunu. Ve sizin devam eden desteğinize güveniyoruz."