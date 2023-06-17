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ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci kolay olmayacak

ABD Başkanı Biden: Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci kolay olmayacak

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO'ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacaklarını ve Ukrayna'nın NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılaması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, " Ukrayna'nın NATO'ya katılma süreci kolay olmayacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Brüksel'de düzenlenen Ukrayna odaklı NATO Savunma Bakanları toplantısında Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğinin gündeme gelmesinin ardından ABD'den konuya ilişkin açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın işgaline rağmen Ukrayna'nın NATO'ya katılması için özel düzenlemeler yapmayacağını söyledi. Biden "Ukrayna'nın NATO'ya katılım süreci kolay olmayacak. Ukrayna, NATO ülkeleri ile aynı standartları karşılamalı. Bu yüzden bunu kolaylaştırmayacağız" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Joe Biden Ukrayna Rusya Dünya Haberler

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