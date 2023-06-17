ABD Başkanı Biden, silahlanma sorunuyla mücadele konuşmasını 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' diyerek bitirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'nde silahlanma sorunuyla mücadele konuşması yaptı. Konuşmasını 'Tanrı Kraliçe'yi korusun' diyerek bitiren Biden'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı bilinmiyor.

ABD Başkanı Joe Biden, yönetiminin silahlanma sorunuyla mücadelesini anlattığı konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun" diyerek bitirdi. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı anlaşılamadı.

ABD Başkanı Joe Biden, Connecticut eyaletinde düzenlenen Daha Güvenli Topluluklar Ulusal Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Biden, geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçi Parti'nin desteğiyle kabul edilen silah kontrolü yasasının son 30 yılda atılan en ciddi adımlardan biri olduğunu ifade etti. Biden, "Ama benim için ve çoğunuz için asıl mesele şu. Bu önemli bir ilk adım. ABD'de bir okulda, markette, geçit töreninde veya bir yerde haberleri açıp başka bir trajedi gördüğünüzde bunun (yasanın) yeterli olmadığını hissettiğinizi biliyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle hissediyorum. Yine de gerçekler bize umut etmek için sebep sunuyor. Bu yıl şimdiye kadar ülke çapında birçok büyük şehirde cinayetler azaldı. 30 yılın en anlamlı silah güvenliği yasasını çıkardık. Silah kaçakçılığını ilk kez açık bir şekilde federal bir suç haline getirdik. Bu yasa 1 yıl önce yürürlükte olsaydı hayatlar kurtarılabilirdi. Şimdi yürürlükte ve bugün hayat kurtarıyor" şeklinde konuştu. Biden ayrıca, silah lobilerini hedef aldı. "Bu ülkede saldırı silahlarını yasaklayacağız" diyen Biden, "Silah üreticilerini sorumlu tutacağız. Silah endüstrisini yeneceğiz. Arkalarındaki büyük paraları ve ayağa kalkıp harekete geçmeyi reddeden politikacıları yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tanrı Kraliçe'yi korusun"

Biden silahlanma sorunuyla ilgili yaptığı konuşmasını, "Tanrı Kraliçe'yi korusun adamım" şeklinde tamamladı. Biden'ın bu sözleri hızla sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Biden'ın ne demek istediğini anlamadıklarını belirtti. Biden'ın gaf mı yoksa espri mi yaptığı bilinmiyor.

Öte yandan Biden boşlukla tokalaşması, düşmesi ve dil sürçmeleriyle sık sık gündem oluyor. - CONNECTICUT