ABD Başkanı Biden, Kanada'daki Orman Yangınları Konusunda Çağrı Yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Kanada'da devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı ve vatandaşları hava kalitesini takip etmeye ve yerel yetkililerin yönlendirmelerine uymaya çağırdı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerini de duman altında bırakan Kanada'da günlerdir devam eden orman yangınları konusunda yerel yetkililerin yönlendirmelerine uyulması çağrısı yaptı.

Biden, yazılı açıklamasında, bu sabah milyonlarca Amerikalının Kanada'daki orman yangınlarından kaynaklanan dumanın etkilerine maruz kaldığını belirterek, iklim değişikliğinin etkilerine işaret etti.

ABD'nin mayıs ayından bu yana 600'den fazla itfaiye ve destek personelinin yanı sıra yangınla mücadele birimleri konuşlandırdığını kaydeden Biden, dün Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşerek ek yardım teklif ettiğini aktardı.

Biden, ilgili kurumlara Kanada'nın ek itfaiye personeli ve hava tankeri gibi yangın söndürme araçları talebine derhal yanıt vermeleri talimatı verdiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'dan kötüleşen hava kalitesinin hava trafiği üzerindeki etkilerinin iyi şekilde yönetilmesi konusundaki ilerlemeyle ilgili kendisini bilgilendirmesini talep ettiğini anlatan Biden, Çevre Koruma Dairesinin de hava kalitesini takip ettiğini kaydetti.

Biden, vatandaşlara "AirNow.gov" adresinden yaşadıkları yerlerdeki mevcut hava kalitesi ve güncellenmiş halk sağlığı kılavuzuna erişebileceklerini duyurdu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) "CDC.gov" adresinden yangınların dumanının etkilerinden korumaya yönelik önerilerde bulunduğunu da hatırlatan Biden, vatandaşlara, "Güvende kalın ve yerel yetkililerinizin yönlendirmelerine uyun." uyarısını yaptı.