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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'yi bombalaması nedeniyle küresel desteği kaybediyor

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi ayrım gözetmeksizin bombalaması nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi. Biden'ın bu sözleri, İsrail yönetimine yönelik en güçlü eleştirisi oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi "ayrım gözetmeksizin bombalaması" nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söyledi.

Salı günü bir bağış toplama etkinliğinde konuşan Biden’ın bu sözleri, İsrail yönetimine yönelik şimdiye kadarki en güçlü eleştirisi oldu.

Biden, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrasında İsrail’e güçlü bir destek sunmuştu.

İsrail'in ABD'nin desteğine güvenebileceğini yineleyen Biden, "İsrail'in güvenliği ABD'ye bağlı olabilir ama şu anda ABD'den daha fazlasına sahip. Avrupa Birliği'ne sahip, Avrupa'ya sahip, dünyanın çoğuna sahip” dedi.

Bu noktada İsrail yönetimini eleştiren Biden, “Ancak ayrım gözetmeksizin yaptıkları bombalamalarla bu desteği kaybetmeye başlıyorlar" dedi.

Biden, bununla birlikte, "Hamas'ın üzerine gidilmesi gerektiği konusunda hiçbir şüphe olmadığını" ve İsrail'in bunu yapmaya "her türlü hakkı" olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı, İsrail'in askeri harekatını dizginlemesi için kendi partisi de dahil olmak üzere artan bir baskıyla karşı karşıya. ABD'li üst düzey yetkililer de İsrail'in askeri müdahalesi karşısında artan bir şekilde hoşnutsuzluklarını sergiliyor.

Hamas’ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarında 18 bin 400’den fazla insan hayatını kaybetti.

Salı günü bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in kara savaşının yanı sıra Hamas'ı yok etme ve rehineleri kurtarma hedefi için ABD'nin "tam desteğini" aldığını söyledi.

İsrail lideri, Washington'ın "savaşı durdurmaya yönelik uluslararası baskıyı" engellediğini de sözlerine ekledi.

Biden, Netanyahu'nun hem hükümetini hem de ABD'li üst düzey yetkililerin savaş sonrası yol olarak desteklediği iki devletli çözüm konusundaki tutumunu "değiştirmesi" gerektiğini söyledi.

On yıllardır süren çatışmayı sona erdirmek için uluslararası toplum tarafından sahiplenilen bu öneri, İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önünü açacak.

"Bu hükümet İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" diyen Biden, İsrail'deki bu hükümetin kendi işini çok zorlaştırdığını söyledi ve “İki devletli bir çözüm istemiyorlar” diye konuştu.

Biden'ın yorumları savaştan sonra nasıl bir yol izleneceği konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkları yansıtıyor. Netanyahu, ABD'nin şu anda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın bir bölümünü yöneten Filistin Yönetimi'nin Gazze'nin kontrolünü devralması yönündeki çağrılarına karşı çıktığını söyledi.

Üst düzey Amerikalı yetkililer de İsrail'in askeri harekatından duydukları hoşnutsuzluğu giderek daha fazla dile getiriyorlar.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken birkaç gün önce yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin Gazze'deki sivilleri korumaya yönelik taahhütleri ile sahadaki gerçeklik arasında bir "uçurum" olduğunu söyledi.

BBC

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