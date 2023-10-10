ABD Başkanı Biden, Hamas saldırısı sonucu hayatını kaybeden ABD vatandaşlarını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısı sonucunda en az 11 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu İsrail'e yönelik terörist saldırısının ve öldürülen yüzlerce sivilin dehşetinin muhasebesini yapmaya devam ederken, bu trajedinin ne kadar büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz. Ne yazık ki, öldürülenler arasında en az 11 Amerikan vatandaşının da bulunduğunu artık biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİ BENİM ÖNCELİĞİMDİR"

Biden, ABD vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Teyit etmek için hala uğraşsak da Hamas'ın rehin aldıkları arasında Amerikan vatandaşlarının da olabileceğine inanıyoruz" dedi. Ayrıca rehine krizi ile ilgili İsrailli yetkililerle birlikte çalışmaları için ekibini yönlendirdiğini kaydeden Biden, İsrail'den ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşları için ticari uçuş ve kara yolu seçeneklerine işaret etti. Biden ayrıca bu kişileri yerel yetkililerin yönlendirmelerini dikkate almaları konusunda uyardı.