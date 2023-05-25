ABD Başkanı Biden, Genelkurmay Başkanlığına Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown'ı aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Genelkurmay Başkanlığı için aday gösterdiği Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown, deneyimi, Çin ile rekabet konusundaki yetkinliği ve ABD'de ırkçılığa karşı duruşuyla biliniyor. Brown, askeri kariyerindeki ilk ve Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önceki son görev yerinin Pasifik olmasıyla dikkati çekiyor. Biden'ın bu kararı, gözleri Orgeneral Brown'ın kariyerine çevirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdiği Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles "CQ" Brown, deneyimi, Çin ile rekabet konusundaki yetkinliği ve ABD'de ırkçılığa karşı duruşuyla biliniyor.

Biden, Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen Deniz Piyadeleri Komutanı Orgeneral David Berger'in yerine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Brown'ı aday gösterdi.

ABD liderinin bu kararı, gözleri Orgeneral Brown'ın kariyerine çevirdi.

Pasifik'te görev yapması ABD'nin Çin stratejisi açısından önemli

Brown, askeri kariyerindeki ilk ve Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önceki son görev yerinin Pasifik olmasıyla dikkati çekiyor.

Hava Kuvvetlerinde F-16 pilotu olarak görev aldıktan sonra ilk görev yeri Güney Kore'nin Kunsan Hava Üssü olan Brown, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı olmadan önce ise ABD Pasifik Hava Kuvvetleri Komutanıydı.

Doktrin ve stratejiler konusundaki ilgisinin yanı sıra özellikle de Çin ile rekabette askeri yatırımların hızlandırılması gerektiği, aksi takdirde ABD'nin Çin ile rekabeti kaybedeceğini savunduğu "Hızlan ya da Kaybet" konseptinin de fikir babası olarak biliniyor.

Bu konsepte göre, ABD'nin mevcut silah sistemlerini arttırmak yerine daha gelişmiş yeni silahlara yatırım yapma konusunda hızlanmaması durumunda Çin ile rekabeti her alanda kaybedecek.

Brown bu konsept kapsamında ABD ordusunun da yeniden yapılandırılması gerektiğini savunuyor.

Pasifik bölgesine ve küresel askeri trendlere olan ilgisinin onu, rakibi Deniz Piyadeleri Komutanı David Berger'a karşı öne çıkardığı söyleniyor.

ABD'nin en etkili pilotlardan biri

ABD Hava Kuvvetlerinde, 130 saati muharip uçuş olmak üzere 2 bin 900'den fazla uçuş saatine sahip önemli bir pilot olarak bilinen Brown, kariyerinde kısa bir süre içerisinde uçuş öğretmenliği ve seçkin pilotların görev alabildiği ABD Hava Kuvvetleri Savaş Uçağı Silah Sistemleri Eğitmenliği gibi görevlerde bulundu.

1990'ların sonlarından itibaren Amerikan pilotların uçak ve silah eğitimlerinde önemli görevler alan Brown, görev bölgesi Orta Doğu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığında da (CENTCOM) filo komutanlığı ve silah sistemleri komutanlığı gibi görevlerde bulundu.

Brown, Kosova ve Bosna savaşlarının yanı sıra 2002 Afganistan, 2003 Irak işgallerinde de rol aldı.

ABD'li general dış görevlerinin yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığında da harekat komutanlığından, Hava Kuvvetleri Genel Sekreterinin kurmay başkanlığı gibi görevler aldı.

George Floyd olaylarında ABD ordusundaki ırkçılığa ilişkin video yayınladı

General Brown'ın kamuoyunda tanınmasına katkı sağlayan önemli faktörlerden biri de Minneapolis kentinde gözaltına alınırken hayatını kaybeden siyahi George Floyd için ülkedeki protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine ender görülen bir çıkış yaparak ABD'deki ırkçılığa yönelik video yayınlaması oldu.

Floyd olaylarının ülke çapına yayılmasından birkaç gün sonra 5 Haziran 2020'de Brown'ın açıklaması, ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlandı.

Kısa sürede medyada ses getiren videoda Brown, siyahi bir asker olarak ABD ordusunda yaşadıklarını anlattı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı için adaylığı Senato'da bekleyen biri için nadir görülen bu çıkışında Brown, "iyi bir pilot olarak biliniyor musunuz?" şeklindeki sorulara, "Afrika kökenli olmaktan" kaynaklı ön yargılara maruz kaldığını ifade etmişti.

Brown, "Ülkemizde yüzyıllar boyunca süregelen ırkçılığı düzeltemem, Hava Kuvvetlerimizin üyelerini etkilemiş onlarca yıllık ayrımcılığı düzeltemem" diyerek serzenişte bulunmuş ve konuşması ABD'de gündeme oturmuştu.

Brown'ın bu konuşmasının da onu demokratlar arasında favori haline getirdiği ve Biden'ın bunu da dikkate alarak tercihini yaptığı yorumları yapılıyor.