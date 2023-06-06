ABD Başkanı Biden, Danimarka Başbakanı Frederiksen'ı Beyaz Saray'da ağırladı

ABD Başkanı Joe Biden, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Frederiksen'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Biden, Danimarka'nın 'en büyük müttefiklerden ve güvenilir dostlardan biri' olduğunu belirterek, iki ülke olarak aynı değerlere sahip olduklarını anlattı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ı Beyaz Saray'da ağırladı.

Görüşme öncesi yaptığı konuşmada Biden, Frederiksen'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Biden, Danimarka'nın "en büyük müttefiklerden ve güvenilir dostlardan biri" olduğunu belirterek, iki ülke olarak aynı değerlere sahip olduklarını anlattı.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verilen destekte birlikte hareket ettiklerini kaydeden Biden, ekonomiden iklim krizine kadar birlikte çalıştıklarını bildirdi.

Biden, NATO müttefikleriyle ikili savunma işbirliği dahil ortak güvenliklerini güçlendirmek için adımlar attıklarını dile getirdi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen de transatlantik ittifakına bağlı bir ABD Başkanı'nın olmasının son derece önemli olduğunu belirterek, Biden'a liderliği için teşekkür etti.

Ukrayna'ya verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan Frederiksen, savunma alanındaki işbirlikleri konusunda yakından çalışmayı dört gözle beklediğini söyledi.

Frederiksen, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ABD'nin "geri döndüğünü" vurgulayarak, Biden'ın bu konudaki rolüne değindi ve sürdürülebilir büyümenin önemine işaret etti.