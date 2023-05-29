ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı
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ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya