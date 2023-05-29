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ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Dünya Haberler

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