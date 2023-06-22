ABD Başkanı Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi umuyor

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilgili 'diktatör' yakıştırmasının iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini düşündüğünü söyleyerek, Şi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu belirtti. Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ilgili "diktatör" yakıştırmasının iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini düşündüğünü söyleyerek, Şi ile yakın zamanda görüşmeyi umduğunu belirtti.

Biden, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi hakkındaki "diktatör" yakıştırmasının, iki ülke arasında son dönemdeki diplomatik temaslarda kaydedilen ilerlemeyi baltalayıp baltalamadığıyla ilgili soruya Biden, " Hayır." yanıtını verdi.

Çin ile ilişkiler konusunda gerçek olduğunu düşündüğü şeyleri söylemekten kaçınmayacağını kaydeden Biden, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin kötüleştiğine dair endişeleri ise "histeri" şeklinde niteledi.

Biden, "diktatör" yakıştırmasının Çin ile ilişkiler bağlamında gerçek bir sonucunun olmadığını düşündüğünü söyledi.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Çin gezisinin "harika" geçtiğini belirten Biden, Çin Devlet Başkanı Şi ile de yakın zamanda görüşmeyi umduğunu ifade etti.

Modi ile görüşmesi

Biden, Hindistan Başbakanı Modi ile "oldukça verimli" bir görüşme yaptıklarını, ekonomi, sağlık, eğitim, uzay ve yeni gelişen teknolojiler alanlarında işbirliklerini geliştirdiklerini kaydetti.

Hindistanlı firmaların ABD'de de 2 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını aktaran Biden, iki ülke arasındaki ticaretin 10 yılda neredeyse ikiye katlandığına işaret etti.

Modi ile görüşmelerinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmak için ortak çabaları da ele aldıklarını söyleyen Biden, gıda güvenliği ve temiz enerji konularını da masaya yatırdıklarını bildirdi.

Dini azınlıklar konusunda "demokrasi" vurgusu

Biden, Hindistan'da "dini azınlıklar ve muhalefete baskı uygulandığı" eleştirileriyle ilgili mesajının ne olduğuna ilişkin soruya ise Modi ile "demokratik değerler hakkında iyi bir görüşme yaptıkları" yanıtını verdi.

"Birbirimize karşı dürüstüz ve birbirimize saygı duyuyoruz." diyen Biden, eleştirilerle ilgili doğrudan bir değerlendirme yapmadığı cevabında demokrasinin önemini vurguladı.