ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu ile Gazze Barış Planını Görüştü

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail temasları kapsamında Binyamin Netanyahu ile Başbakanlık Ofisi'nde görüştü. Burada konuşan Vance, Gazze barış planı üzerinde çalışmaktan heyecan duyduklarını kaydetti. Vance, "Önümüzde çok, çok zor bir görev var. Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi yeniden inşa etmek ve halkın yaşamını iyileştirmek kolay değil. Ancak Trump yönetimi olarak bu konuda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail hükümet yetkilileri ve Arap dünyasındaki bazı ülkelerle yürütülen görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Vance, iş birliğine vurgu yaparak, "Bu konuda çalışmaya devam etme isteğiniz için teşekkür ederim. Bence burada harika şeyler başaracağız. Kolay olmayacak, ama tarihi bir fırsatımız var" açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ABD ile kurulan ittifak ve ortaklığın, Orta Doğu ve dünya için dönüştürücü fırsatlar sunduğunu bildirdi. Netanyahu, "Bu ittifak, sadece güvenlik için değil, barışın yayılması için de fırsatlar yaratıyor ve biz de bu konuda çok, çok gayretle çalışıyoruz. Bu eşsiz bir şey" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta İsrail'e 'tarihi' bir ziyarette bulunduğunu hatırlatan Netanyahu, Başkan Yardımcısı Vance'in ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğini güvence altına aldığı ve samimi bir dostluk çerçevesinde ilerlediğini aktardı. Netanyahu, "Orta Doğu'nun çehresini değiştiriyoruz" dedi.