Haberler

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Putin, Trump ile Görüşmeyi Reddetti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Putin, Trump ile Görüşmeyi Reddetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmeyi reddettiğini ifade etti ve barış için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance, ABD basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddettiğini belirtti. Rusya'nın sahada kayda değer bir kazanım elde edemediğini vurgulayan Vance, "Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz fakat Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Vance, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili olarak, çok karmaşık bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularında önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Vance, Gazze ile Batı Şeria'nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Ülkenin başkenti 12 saatlik saldırıda harabeye döndü! Görüntüler korkunç

12 saatlik saldırı sonrası ülkenin başkenti havadan görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL

Osimhen'den Galatasaray'a 300 Milyon TL
35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı

35 TL'ye döner satan esnaf: Maliyetini bakın nasıl hesapladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.