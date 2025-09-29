ABD Başkan Yardımcısı JD Vance: Putin, Trump ile Görüşmeyi Reddetti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddetti" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yardımcısı JD Vance, ABD basınına gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Vance, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi reddettiğini belirtti. Rusya'nın sahada kayda değer bir kazanım elde edemediğini vurgulayan Vance, "Biz barış için aktif şekilde çalışıyoruz fakat Rusların uyanıp gerçekleri kabul etmesi gerekiyor" dedi.

Vance, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili olarak, çok karmaşık bir müzakere sürecinin devam ettiğini ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularında önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi. Vance, Gazze ile Batı Şeria'nın kontrolünün bölge halkına ait olması gerektiğini ifade etti.