ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'de Görüşmelerde Bulunacak
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere geldi. Vance, ateşkesin denetleneceği merkezi ziyaret edecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'e gitti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. İsrailli ve ABD'li yetkililer tarafından karşılanan Vance'ın Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan ve İsrail'in güneyinde yer alan ABD destekli merkezi ziyaret etmesi bekleniyor. Vance'ın yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmesi öngörülüyor.

