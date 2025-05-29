ABD Basını: 'Musk'ın Hükümet Görevinden Ayrılması, Trump'ın Bütçe Planını Eleştirmesinden Hemen Sonra Gerçekleşti'

(ANKARA) - ABD hükümetindeki Devlet Verimliliği Departmanı'nın (Doge) başkanlığı görevinin sonlandığını açıklayan Elon Musk'ın "hükümet görevinin sonlandırılmasının", ABD Başkanı Donald Trump'ın trilyonlarca dolarlık vergi indirimi ve savunma harcamalarında artışı öngören bütçe tasarısına ilişkin yaptığı eleştirilerden sonra gerçekleştiğine dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın en önemli destekçilerinden milyarder Elon Musk'ın, ABD hükümetindeki Doge Başkanlığı görevinin sonlandığını açıklaması, ABD medyasında çeşitli yorumlara neden oldu.

Yer alan haberlere göre, Beyaz Saray, Elon Musk'ı dün gece, özel bir hükümet çalışanı olarak "işten çıkardı." Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda, Doge'un yönetimine yardımcı olma fırsatı için Trump'a teşekkür etti. Musk, "Doge misyonu, hükümet genelinde bir yaşam biçimi haline geldikçe zaman içinde daha da güçlenecektir" diye yazdı.

Yılda 130 gün çalışmasına izin verilen "özel hükümet çalışanı" statüsüyle görevini yürüten Musk'ın görevinin "geçici" olduğu ileri sürülse de ABD basınında, "Musk'ın görevinin sonlanmasının beklenmediği" belirtildi.

Haberlerde, bu gelişmenin, Musk'ın, Trump'ın trilyonlarca dolarlık vergi indirimi ve savunma harcamalarında artışı öngören bütçe tasarısına ilişkin "hayal kırıklığına uğradığını" söylemesinden bir gün sonra gerçekleştiğine işaret edildi.

Musk: "Bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir ama her ikisi de olabilir mi bilmiyorum"

Musk, İngiltere merkezli BBC'nin ABD'deki ortağı CBS televizyon kanalına verdiği röportajda, Trump'ın deyimiyle "büyük, güzel tasarının" federal açığı arttıracağını söyleyerek, bunun Doge'un "işini baltaladığını" düşündüğünü dile getirmiş, "Bence bir yasa tasarısı büyük ya da güzel olabilir. Ama her ikisi de olabilir mi bilmiyorum" demişti.

Batı medyasına konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, aralarında ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller'ın da bulunduğu bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin bu yorumlardan özellikle rahatsız olduğunu ve Beyaz Saray'ın Trump'ın pakete verdiği desteği yinelemek üzere Cumhuriyetçi senatörleri aramak zorunda kaldığını söyledi.

Trump'ın kabinesindeki bazı yetkililerle çatıştığı öne sürülen Musk, başlangıçta federal hükümet bütçesinden "en az 2 trilyon dolar" kesinti yapma sözü vermiş, daha sonra bu hedefi yarıya indirerek 150 milyar dolara düşürmüştü.

ABD ve Batı medyasında, Musk'ın görevinin sona ermesi, "Musk, Başkan'a yakın olmaya devam etse de çıkışı kademeli ama istikrarlı bir düşüşün ardından geldi" şeklinde yorumlandı.

"Doge, her şeyin şamar oğlanı haline geldi"

Bunun yanı sıra Doge nedeniyle 2.3 milyon federal çalışanın yaklaşık 260 bininin işine son verilmiş ya da işten ayrılmaları için anlaşmaya varılmıştı. Ancak bazı durumlarda federal yargıçlar, bahsi geçen toplu işten çıkarmaları engelleyerek, işten çıkarılan çalışanların görevlerine iade edilmesine hükmetmişti.

Öte yandan Musk, nisan ayı sonunda şirketlerini yeniden yönetmek için hükümet görevinden geri adım atacağını açıklamıştı. Musk, 27 Nisan Salı günü Space X'in fırlatılmasından önce Teksas'ta Washington Post'a verdiği demeçte, "Doge, her şeyin şamar oğlanı haline geldi. Herhangi bir yerde kötü bir şey oluyor ve bununla hiçbir ilgimiz olmasa bile bunun için suçlanıyoruz" dedi.

Musk'ın politik duruşu nedeniyle Tesla zarara uğramıştı

Musk, hükümette geçirdiği sürede de elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın satışlarında da önemli bir düşüşle karşılaşmıştı. Tesla satışları, bu yılın ilk üç ayında yüzde 13 oranında düşerek tarihindeki en büyük düşüşü yaşadı. Musk'ın, Trump'ın önemli bir destekçisi olması ve Almanya'nın federal seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'ni alenen desteklemesine karşı aktivistler, Tesla'yı boykot çağrısında bulunmuş, Tesla bayilerinin önünde protestolar düzenlenmiş ve araçlara ve şarj istasyonlarına zarar verilmişti.

Elon Musk, geçen ay yaptığı bir çağrıda yatırımcılara, "Doge'a ayırdığı zamanın önemli ölçüde düşeceğini ve zamanımın çok daha fazlasını Tesla'ya ayıracağını" söylemişti. Musk ayrıca geçen yıl Trump'ın başkanlık kampanyasını ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için yaklaşık 300 milyon dolar harcadıktan sonra bu ayın başlarında siyasi bağışlarını azaltacağını belirtti.