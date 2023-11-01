ABD, Avustralya'ya Black Hawk helikopteri teslimatını hızlandırıyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatını hızlandıracağını belirtti.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin, Avustralyalı mevkidaşı Richard Marles ile Washington'da bir araya geldi.

ABD ve Avustralya'nın Hint-Pasifik bölgesinde birçok sorunla karşılaştığına işaret eden Austin, Avustralya'ya "Black Hawk" helikopteri teslimatlarını hızlandıracaklarını kaydetti.

Avustralya'da temmuz ayında yapılan bir tatbikat sırasında Avustralya'ya ait MRH-90 Taipan helikopterinin düşmesi sonucu, 4 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Avustralya tüm MRH-90'ların uçuşunu yasaklamıştı.

ABD'den satın alınan ve bir bölümü Avustralya'ya ulaşan Black Hawk'ların, MRH-90'ların yerini alması planlanıyor.