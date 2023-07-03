ABD-Avustralya seferinde türbülans: 7 kişi yaralandı

Hawaiian Havayollarına ait bir uçak, ABD-Avustralya seferi sırasında türbülansa girdi. 4 yolcu ve 3 uçuş görevlisi yaralandı. Yaralılara uçaktaki bir doktor müdahale etti. Uçak sorunsuz bir şekilde Sidney'e indi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.