ABD Avrupa Komutanlığı'ndan Akdeniz'deki Uçak Kazası Açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM), 10 Kasım'da Akdeniz'de düşen askeri uçakta bulunan 5 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD Avrupa Komutanlığı, 10 Kasım'da Akdeniz'de düşen askeri uçak hakkında açıklama yaptı. EUCOM tarafından yapılan açıklamada, kazanın "askeri eğitimin bir parçası olarak rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında" meydana geldiği ve uçaktaki 5 personelin hayatını kaybettiği ifade edildi. EUCOM, kazaya karışan uçağın tipi, hangi askeri birliğe ait olduğu ya da kazanın tam yeri ve zamanı hakkında ise ayrıntı vermedi.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildiren EUCOM dün yaptığı açıklamada, uçak kazasının "tamamen eğitimle ilgili olduğunu ve düşmanca bir faaliyete dair herhangi bir belirti bulunmadığını" belirtmişti. - STUTTGART