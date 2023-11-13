ABD askeri uçağı Akdeniz'de düştü, 5 asker hayatını kaybetti

Şara Zehra ÖZBEY, -ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) 10 Kasım'da askeri eğitim kapsamında havada rutin yakıt ikmali esnasında Akdeniz'e düşen ABD askeri uçağındaki 5 askeri personelin öldüğünü duyurdu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EUCOM açıklamasında, uçağın askeri eğitimin bir parçası olarak rutin bir havada yakıt ikmali görevi sırasında bir kaza yaşadığını belirterek uçakta bulunan 5 askeri personelin hayatını kaybettiğini ifade etti. EUCOM, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek, yakınlardaki ABD askeri uçakları ve gemilerinin de dahil olduğu arama ve kurtarma çalışmalarının derhal başlatıldığını kaydetti.

ABD SAVUNMA BAKANI: EĞİTİM KAZASI

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin dün yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı geç saatlerde Akdeniz'de meydana gelen bir eğitim kazasında 5 ABD hizmet mensubunun trajik kaybının yasını tutuyoruz" dedi.