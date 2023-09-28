ABD Askeri Travis King Güney Kore'den Texas'a Getirildi

Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ABD askeri Travis King, sabah saatlerinde Çin'den ABD'nin Texas eyaletine getirildi. King'in sağlık kontrolleri için Brooke Ordu Tıp Merkezi'nde olduğu belirtildi.

Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ABD askeri Travis King, sabah saatlerinde Çin'den ABD'nin Texas eyaletine getirildi.

Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ve Çin'e sınır dışı edilen ABD askeri Travis King, ABD ordusuna ait askeri kargı uçağı ile sabah saatlerinde ABD'nin Texas eyaletine getirildi. King'i taşıyan uçak San Antonio-Fort Sam Houston Ortak Üssü'ne indi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Bryce Dubee, King'in sağlık kontrolleri için Brooke Ordu Tıp Merkezi'nde olduğunu belirterek, "Ordunun şu anda odak noktası askerin refahını ve mahremiyetini sağlamak. Durumu daha sonra komuta zinciri tarafından ele alınacak" dedi.

King'in ABD ordusu tarafından verilecek bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağı belli değil. Ordu, aktif görevdeyken sınırı izinsiz geçmesine rağmen şu ana kadar onu asker kaçağı olarak nitelendirmedi.

King'in firarı

Güney Kore'deki ABD birliğinde görev yapan 23 yaşındaki King, 18 Temmuz'da disiplin suçu nedeniyle ABD'ye geri gönderilmeden hemen önce Incheon Havalimanı'ndan ayrılmayı başarmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katılan King, tur sırasında izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçmişti. Kuzey Kore, önce bilgilerinin olmadığını savunmuş ancak 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, King'in gözaltına alındığını doğrulamıştı. - TEXAS