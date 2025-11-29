ABD, Afganistan Pasaportu Sahiplerine Vize İşlemlerini Durdurdu

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan pasaportu sahiplerine vize işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere yönelik vizelerin durdurulduğu" bildirilerek, "Bakanlık, ABD'nin ulusal güvenliğini ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atıyor" ifadesine yer verildi.