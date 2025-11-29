Haberler

ABD, Afganistan Pasaportu Sahiplerine Vize İşlemlerini Durdurdu

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan pasaportuyla seyahat edenlere yönelik vize işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, ulusal güvenliğin korunması için gerekli adımların atıldığı belirtildi.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan pasaportu sahiplerine vize işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Afgan pasaportuyla seyahat eden kişilere yönelik vizelerin durdurulduğu" bildirilerek, "Bakanlık, ABD'nin ulusal güvenliğini ve kamu güvenliğini korumak için gerekli tüm adımları atıyor" ifadesine yer verildi.

Haberler.com
