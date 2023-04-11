ABD Adalet Bakanlığı, sızan belgelerle ilgili cezai soruşturma başlattı

ABD Savunma Bakanı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Chris Meagher, Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin yaklaşık 100 belgenin sosyal medyaya sızmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Meagher, ABD Adalet Bakanlığı'nın sızma olayıyla ilgili cezai soruşturma başlattığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı'nın Halkla İlişkilerden Sorumlu Yardımcısı Meagher, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belgelerin sızdırılması konusunu ciddiye aldıklarını ve incelemelerin sürdüğünü vurgulayan Meagher, "Sızdırılan belgelerin kapsamının yanı sıra bunun nasıl gerçekleştiğini de araştırmaya devam ediyoruz. Bilgilerin nasıl ve kimlere dağıtıldığının daha yakından incelenmesi için adımlar atıldı. Biliyorsunuz, son derece hassas gizli materyallerin dağıtımı bizim çok ciddiye aldığımız bir konudur. Dolayısıyla bu konuyu çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle de Bakan Lloyd'un ve Bakanlığın tüm dikkati bu konu üzerinde. Bu belgelerin sosyal medya sitelerinde dolaşımını gözden geçiriyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

Meagher, belgelerin sızdırılmasının ulusal güvenlik için ciddi bir risk olduğunu vurgulayarak, "Adalet Bakanlığı cezai bir soruşturma yürütüyor. Daha önce de belirttiğim gibi, bu belgeler internette dolaştıkça, ulusal güvenlik açısından çok ciddi bir risk oluşturduklarını ve dezenformasyon yayma potansiyeline sahip olduklarını vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.