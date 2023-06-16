ABD Adalet Bakanlığı, Minneapolis polisini ayrımcılık yapmakla suçladı

ABD Adalet Bakanlığı, George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturmada, Minneapolis polisini 'anayasal hakları ihlal etmek' ve 'azınlıklara karşı ayrımcılık yapmak' ile suçladı. Soruşturma sonucunda şehir yönetimi ve polis departmanının reformlar üzerinde anlaştığı bildirildi.

NEW ABD Adalet Bakanlığı, 3 yıl önce siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile hayatını kaybetmesinin ardından başlattığı soruşturmada, Minneapolis polisini "anayasal hakları ihlal etmek" ve "azınlıklara karşı ayrımcılık yapmak" ile suçladı.

Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, soruşturma raporunu açıkladı.

Garland, "Soruşturmalar sırasında, Minneapolis polisinin zor görevleri profesyonellik, cesaret ve saygıyla yapmaya çalışmasına rağmen genel olarak gözlemlediğimiz kalıplar ve uygulamalar, George Floyd'un başına gelenleri mümkün kıldı." ifadesini kullandı.

İki yıllık kapsamlı soruşturma raporunda, Minneapolis polisinin "haksız yere ölümcül güç" de dahil olmak üzere aşırı güç kullandığı ve kişilerin anayasal olarak korunan haklarını ihlal ettiği ortaya konuldu.

Raporda, polisin yıllarca, küçük bir suç işleyen ve hatta bazen hiç suç işlemeyenlere karşı tehlikeli teknikler ve silahlar kullandığı, polisi kızdıran veya eleştiren kişilerin güç kullanılarak cezalandırıldığı belirtildi.

Ayrıca raporda hem polisin hem de belediyenin, yardım için çağrıldığında, "davranışsal sağlık sorunları" olan kişilere, siyahilere ve yerli Amerikalılara karşı ayrımcılık yaptığı da kaydedildi.

Raporun sonucunda, şehir yönetimi ve polis departmanının, bağımsız bir gözlemci tarafından denetlenmesi ve bir federal yargıç tarafından onaylanması gereken "federal rıza kararnamesi" denilen reformlar üzerinde anlaştığı bildirildi.

Adalet Bakanlığının soruşturması, Floyd'un ölümünden yaklaşık bir yıl sonra Nisan 2021'de açılmıştı.

George Floyd'un ölümü

???????Minnesota'nın Minneapolis kentinde, polis memuru Derek Chauvin, 25 Mayıs 2020'de, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "Nefes alamıyorum" sözleriyle polise yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Eski 3 polis hakkında daha sonra federal ve eyalet savcıları tarafından ayrı ayrı dava açılmış ve polisler tutuklanarak yargılanmıştı. Polislerden Lane ve Kueng "öldürmeye yardım etmek"ten suçlu bulunurken, Thao'nun cezasının 7 Ağustos'ta onanması bekleniyor.