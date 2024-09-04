ABD Adalet Bakanlığı, Hamas liderleri hakkında dava açtı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı, 7 Ekim saldırılarıyla bağlantılı olarak Yahya Sinvar ve Hamas'ın diğer liderleri hakkında dava açıldığını duyurdu.

ABD Başsavcısı Merrick Garland tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Hamas üyesi altı kişinin "ABD vatandaşlarını öldürmek, terörizmin finansmanını sağlamak için komplo kurmak ve kitle imha silahları kullanmakla" suçlandığı belirtti.

İddianamede adı geçen Hamas liderleri arasında Temmuz ayında öldürülen örgütün eski siyasi lideri İsmail Haniye, örgütün silahlı kanadının ikinci ismi Marvan İsa, grubun Gazze ve Batı Şeria dışındaki liderliğini yürüten Halid Meşal, Muhammed Deif ve Ali Baraka var.

İddianamede "tüm sanıkların ya öldüğü ya da firari olduğu" belirtiliyor. Adı geçen kişilerden Haniye, İsa ve Deif öldürüldü, Sinvar'ın halen Gazze'de saklandığı düşünülüyor.

Hamas liderleri suçlu bulunurlarsa, müebbet hapis veya ölüm gibi yüksek bir cezaya çarptırılabilirler.

İddianamede Hamas'ın onlarca yıldır gerçekleştirdiği iddia edilen saldırıların yanı sıra, yaklaşık bir yıl önce İsrail'in güneyine düzenlediği 7 Ekim saldırıları da yer alıyor.

Başsavcı Garland, "Bugün ortaya çıkan suçlamalar, Hamas'ın operasyonlarının her yönünü hedef alma çabamızın sadece bir parçası" dedi.

"Amerikalılar'ı öldüren teröristlerin ve onlara yasadışı olarak maddi destek sağlayanların peşini bırakmayacağız" diye ekledi.

İsrail ordusu, geçen Cumartesi günü Refah bölgesindeki bir yeraltı tünelinde altı rehinenin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı.

Bunlar arasında 23 yaşındaki Amerika asıllı İsrailli rehine Hersh Goldberg-Polin de vardı.

Bunun yanında 7 Ekim saldırısında Amerikalı 42 kişi öldürülmüş, 10 kişi de rehin alınmıştı.

Başsavcı Garland konuşmasında bu kişilere atıfta bulunarak, "Hersh'in cinayetini ve Hamas'ın Amerikalılara yönelik vahşi cinayetlerinin her birini bir terör eylemi olarak araştırıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden Hamas'ın Goldberg-Polin'i öldürmesini kınamış ve, "Hamas liderleri bu suçların bedelini ödeyecek" demişti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine saldırısında, yaklaşık 1.200 kişi öldü ve 251 kişi rehin alındı.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in devam eden askeri harekatında Gazze'de 40 binden fazla kişi öldürüldü.