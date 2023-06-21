ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Hunter Biden'ın anlaşmasına ilişkin soruları savcıya yönlendirdi

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin 'Biden'a ayrıcalık yapıldığı' iddiasıyla ilgili soruları savcıya yönlendirerek, yorum yapmaktan kaçındı.

NEW ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, vergi suçlamaları ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmakla ilgili kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet Bakanlığı ile anlaşmasına ilişkin "Biden'a ayrıcalık yapıldığı" iddiasıyla ilgili soruları savcıya yönlendirerek, yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de, AB-ABD Adalet ve İçişleri Bakanları toplantısına katılan Garland, toplantı sonrası yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Garland'a Hunter Biden'ın iki vergi suçlaması ve uyuşturucu kullandığı dönemde silah sahibi olmasıyla ilgili yöneltilen suçlamaları kabul etmek üzere Adalet Bakanlığıyla anlaşmasıyla ilgili Cumhuriyetçilerin, Bakanlığın Biden'a "iltimas geçtiği" iddiaları soruldu.

"Adalet Bakanı olarak atandığım andan itibaren, bu konuyu, önceki Başkan (Donald Trump) tarafından atanan ve bu konu için önceki yönetim tarafından görevlendirilen ABD Savcısı'na bırakacağım." diyen Garland, konuyla ilgilenen savcının uygun gördüğü şekilde karar verme konusunda tam yetki sahibi olduğuna işaret etti.

Garland, başka bir yorum yapmayarak, gazetecileri, Hunter Biden'la ilgili iddiaları soruşturan Savcı David Weiss'e yönlendirdi.

Weiss, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'ın Hunter Biden'a yönelik vergi soruşturmasıyla ilgili talep ettiği belgeleri temin etmeyi reddetmişti.

Cumhuriyetçiler anlaşmayı eleştirmişti

Hunter Biden iki vergi suçlaması ve bir de yasa dışı şekilde silah bulundurma ile ilgili kendisine yöneltilen üç federal suçlamayı kabul etmek üzere Adalet Bakanlığı ile anlaşmıştı.

Adalet Bakanlığı ile Hunter Biden arasında varılan anlaşmayı, davaya bakan federal yargıcın onaylaması gerekiyor.

Başta eski ABD Başkanı Trump olmak üzere Cumhuriyetçiler anlaşmaya tepki göstermiş, anlaşmanın "çifte standartlı bir adalet sistemini afişe ettiğini" savunmuştu.

Siyasi analistler, Hunter Biden'ın suçunu kabul etmesinin, 2024 Başkanlık seçimlerine tekrar aday olması beklenen Başkan Joe Biden'a etkisinin büyük olacağı yorumlarını yapıyor.

Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Savcı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'ın vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.

Hunter Biden'ın vergi kayıtları ve yurt dışındaki ticari faaliyetleriyle ilgili para transferini inceleyen savcıların, ayrıca uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıkladığı dönemde ateşli silah edindiği iddialarını da soruşturduğu ifade ediliyordu.

ABD'de federal yasalar, yasa dışı uyuşturucu kullanan veya bağımlısı olan kişilerin ateşli silah satın almasını yasaklıyor.