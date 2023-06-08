ABD, 2050'ye kadar en büyük iklim borçlu ülke olacak

ABD'nin, 2050 yılına kadar aşırı karbondioksit salınımı seviyelerinden sorumlu olan en büyük borçlu ülke haline geleceği belirlendi. Küresel Kuzey ülkelerinin iklim değişikliğinde ezici ağırlıkta sorumluluk sahibi olduğu ve iklim hedeflerinin tutturulmasını sağlamak için 2050 yılına kadar 170 trilyon ABD doları düzeyinde tazminat ödemek zorunda kalabilecekleri belirtildi.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin, 2050 yılına kadar aşırı karbondioksit salınımı seviyelerinden sorumlu olan en büyük borçlu ülke haline geleceği belirlendi.

Pazartesi günü Nature Sustainability bilim dergisinde yayımlanan bir makalede, iklimin bozulmasında Küresel Kuzey ülkelerinin "ezici ağırlıkta sorumluluk" sahibi olduğu ve iklim hedeflerinin tutturulmasını sağlamak için 2050 yılına kadar 170 trilyon ABD doları düzeyinde tazminat ödemek zorunda kalabilecekleri belirtildi.

Makalede Andrew Fanning önderliğindeki bir araştırmacı ekibi tarafından ortaya koyulan tazminat önerisiyle, aşırı emisyon salınımı yapan ülkelerin "atmosfer kullanımı ve iklimle bağlantılı zararlar" için düşük emisyonda bulunan ülkelere ödemesi gereken paranın hesaplanması amaçlanıyor.

Leeds Üniversitesi'nde misafir araştırma görevlisi ve Oxford'daki Donut Ekonomik Eylem Laboratuvarı'nda araştırma ve veri analizi başkanı olan Fanning, sonuçlara göre ABD'nin tek başına yaklaşık 80 trilyon dolarlık oranla, Hindistan ve Çin gibi düşük emisyon salınımı yapan ülkelere karşı en büyük iklim borcuna sahip olduğunu söyledi.

Araştırmada, "Karbon bütçelerinin tüketimi konusunda tüm ülkeler eşit düzeyde sorumlu değil; bazı ülkeler bu krizin oluşmasına diğerlerinden daha fazla katkıda bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Buna karşın gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere finansal ve teknik destek verme konusunda pasif kaldığı ve söz verdikleri üzere yıllık 100 milyar dolar değerindeki fonu henüz sağlamadıkları belirtildi.